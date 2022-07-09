العيد فرحة.. المواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود

تصوير: ماهر إسكندر

أدى المواطنون صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وعقب انتهاء الصلاة قام بعض المواطنين بتوزيع الحلوى على الأطفال الذين حرصوا على الحضور بصحبة أسرهم لتأدية صلاة العيد بملابسهم الجديدة، والاحتفال بـ "البلالين".

وعقب انتهاء الصلاة ألقى أمام المسجد خطبة العيد على المصلين، ودعا فيها لمصر بالاستقرار والأمان والرخاء، كما تحدث عن فضائل عيد الأضحى، متابعًا: "قصة الذبيح تؤكد لنا معنى التضحية، وترفع فينا مشاعر الفرح بفرج السماء وتعلمنا كيف نثق برب الخير والعطاء مهما عظم البلاء وتبقى البلاءات وعظ وتذكير".

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم السبت بعيد الأضحى، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى وزارة الأوقاف أعلنت عن تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

فيما أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.