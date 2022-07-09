العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بكفر شكر بالقيوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه بطلق نارى بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "محمد ع ا"، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.