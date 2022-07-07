العثور على جثة شاب داخل شقة بحلوان والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

كتب عبد الرحمن سيد

عثر رجال المباحث بالقاهرة، علي جثة شاب تونسي الجنسية في العقد الثالث من عمره داخل شقته بمنطقة حلوان نتيجه تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسة كامله، وعدم وجود أى إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجوارة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، و سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.