الشرطة اليابانية: هناك ثغرات لا يمكن إنكارها فى أمن سينزو آبي

كتب أحمد عرفة

أكدت الشرطة اليابانية، أنه لا يمكن إنكار وجود قصور في أمن شينزو آبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أثار اغتيال شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى السابق، حالة من الحزن الشديد فى اليابان وفى العالم كله، بعد أطلق شخص النار عليه خلال مشاركته فى حملة انتخابية، أمس الجمعة، ورصدت الصور تجمعات من رجال وسيدات وهم يذرفون الدموع حزنا على وفاة شينزو آبى، ويضعون باقات من الورود فى مكان مقتله، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وجاء هذا فيما أعيد جثمان رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي، الذى توفى أمس متأثرا بجراحه جراء طلق نارى أثناء إلقاءه خطاب فى مدينة "نارا" غربى البلاد، إلى منزله فى العاصمة طوكيو اليوم السبت.