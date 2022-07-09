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الرئيس السيسى يهنئ الملك عبد الله الثانى والشعب الأردنى بعيد الأضحى المبارك

السبت، 09 يوليه 2022 08:08 م
الرئيس السيسى يهنئ الملك عبد الله الثانى والشعب الأردنى بعيد الأضحى المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن الشقيق بكل التقدم والازدهار.
 
ومن جانبه، أعرب الملك عبد الله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

ملك الاردن

الشعب الاردني

عيد الاضحي

عاجل



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