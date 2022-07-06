شاب يتخلص من حياته بعد رفض والده زواجه قبل شقيقه الأكبر

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، جثمان شاب تبين تخلصه من حياته إثر مروره بحالة نفسية لرغبته فى الزواج من إحدى فتيات عائلته، وطالبه والده بالتأجيل لحين الانتهاء زفاف شقيقه الأكبر بعد عيد الأضحى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" السيد م أ ف " 19 عاما مقيم دائرة مركز صان الحجر جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية، قيام الشاب بالتخلص من حياته شنقا بمنزله، وذلك لرغبته فى الزواج من إحدى فتيات عائلته، ووالده طالبته بالتأجيل لحين الإنتهاء من زفاف شقيقه الأكبر بعد عيد الأضحى، فدخل فى حالة نفسية سيئة وقرر التخلص من حياته، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1784 إداري صان الحجر لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة بالحسينية صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.