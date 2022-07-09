وقال البرهان -في كلمة للشعب السوداني مساء أمس الجمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك- إن السودان تحيط به تحديات ومخاطر تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا العمل على تجاوز تلك الظروف والتحديات واستكمال حلقات البناء الوطني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشدد على وقوفه مع الشباب من أجل بناء المستقبل والمحافظة على سلامة الانتقال وعدم الزج بقضايا الانتقال في الصراع السياسي.

ودعا البرهان القوى السياسية إلى بناء أحزابها والتحضير للانتخابات بما يمهد الطريق للجيش للعودة إلى مهامه الوطنية في حماية البلاد والاضطلاع بدوره كاملاً في مهامه الأمنية والدفاعية، لافتا في هذا الصدد إلى قرار عدم مشاركة القوات المسلحة في حوار المدنيين والالتزام بهذا النهج.