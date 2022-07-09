الانتهاء من تجهيز 1243 مسجدا و174 مصلى للسيدات لصلاة العيد فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه قامت المديرية بإنهاء استعداداتها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتجهيز 1243 مسجدا و174 مصلى سيدات، وذلك على مستوى محافظة الأقصر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود لـ"اليوم السابع"، أنه شملت استعدادات عيد الأضحى، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع أصحاب الفضيلة قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وأيضاً تم تحديد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الاضحى وصلاته وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال المصلين خلال الصلاة، وكذلك تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها الصلاة، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الإستعداد للعيد أيضاً بتكثيف الإعلان عن بتوافر صكوك الأضاحي وبيعها للجمهور الكريم، والتى بلغ عدد الصكوك التي تم بيعها حتى تاريخه 57 صك، حيث أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.