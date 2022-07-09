الأهالى يتبادلون تهانى العيد.. والبالونات تزين أيادى الأطفال فى المنيا.. لايف

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليزم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا وأمام مسجد سيدى أحمد الفولى، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، لتبادل التهانى بين المواطنين عقب الصلاة، واحتفل الأطفال بالبالونات فى حالة من الفرحة بالعيد.

وشهدت محافظة المنيا، اقبالا كثيفا من المواطنين على اداء صلاة عيد الاضحى المبارك بمختلف مساجد المحافظة، حيث افترش الأهالى الشوارع لأداء الصلاة فى أكبر مساجد المنيا، وهو مسجد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا، والذى شهد تطورا وإحلالا وتجديدا خلال الفترة الماضية.