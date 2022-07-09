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الأهالى يتبادلون تهانى العيد.. والبالونات تزين أيادى الأطفال فى المنيا.. لايف

السبت، 09 يوليه 2022 06:49 ص
الأهالى يتبادلون تهانى العيد.. والبالونات تزين أيادى الأطفال فى المنيا.. لايف العيد فى المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليزم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا وأمام مسجد سيدى أحمد الفولى، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، لتبادل التهانى بين المواطنين عقب الصلاة، واحتفل الأطفال بالبالونات فى حالة من الفرحة بالعيد. 
 
وشهدت محافظة المنيا، اقبالا كثيفا من المواطنين على اداء صلاة عيد الاضحى المبارك بمختلف مساجد المحافظة، حيث افترش الأهالى الشوارع لأداء الصلاة فى أكبر مساجد المنيا، وهو مسجد سيدى أحمد الفولى بمدينة المنيا، والذى شهد تطورا وإحلالا وتجديدا خلال الفترة الماضية. 
 
وحرص المصلين على اصطحاب أسرهم لأداء صلاة العيد للاستمتاع بالجو الروحانى ومشاركة الأسر فى فرحة العيد، ثم الانطلاق للتنزه سواء فى الحدائق العامة والمتنزهات أو على كورنيش النيل لقضاء بعض الوقت قبل العودة للمنازل ومشاهدة المناظر الجميلة على الكورنيش. 
 


عيد الاضحى

مسجد الفولى

احتفالات الاعياد

اخبار المنيا

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