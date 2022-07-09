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الآلاف يؤدون صلاة العيد بالحسين والبلالين ترسم البهجة على الأطفال.. فيديو

السبت، 09 يوليه 2022 06:14 ص
الآلاف يؤدون صلاة العيد بالحسين والبلالين ترسم البهجة على الأطفال.. فيديو صلاة العيد بمسجد الإمام الحسين
كتب محمود راغب

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أدى منذ قليل الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، حيث امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.
 
وشهد محيط المسجد إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة.
 
وعقب خطبة صلاة العيد سقطت أمطار من البلالين على المصلين، مما أضفى حالة من البهجة على المصلين والأطفال، وتم توزيع الهدايا على الأطفال احتفالا ببهجة عيد الأضحى المبارك.
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة، حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. 
 
وأشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين.


صلاه العيد

عيد الأضحى

عيد الأضحى المبارك

صلاه عيد الاضحى

مسجد الحسين

صلاه العيد بالحسين



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