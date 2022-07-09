احذر.. اقتراب تفشى نوع فرعى جديد من متحور أوميكرون

فاطمة ياسر

نشر موقع "فيستي.رو" تقريرًا يوضح أن هناك تفشيًا لنوع فرعي جديد من متحور أوميكرون، حيث أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف كبير أطباء أحد مستشفيات موسكو، أن هناك ارتفاعًا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وعند الكشف عن الأمر أكتشف أن هناك ازديادًا في التغيرات الحاصلة لفيروس كورونا.

وأوضح كبير أطباء أحد مستشفيات موسكو، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في العديد من المناطق في العالم، مشيرًا إلى أن المتغرات الفرعية لمتحور أوميكرون ВА.4 و ВА.5أصبحت مهيمنة في العالم وتنتشر بسرعة.

وأكد ألكسندر، أن التطعيم وخلق الأجسام المضادة بعد الإصابة بفيروس كورونا سابقا لا يمنع ولا يحميك من الإصابة بمتغيرات أوميكرون ولا توقف أنتشار الإصابة بها ولكن تجعلها عند الإصابة بها خفيفة، وتشبه نزلات البرد الخفيفة، ولكن يجب علي أصحاب الأمراض المزمنة توخي الحذر، وأيضا كبار السن لأنهم ربما يصابون بها بشكل حاد.