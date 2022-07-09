اليوم السابع
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احتفال أهالى كفر الشيخ فى الشوارع بعيد الأضحى المبارك.. لايف

السبت، 09 يوليه 2022 06:55 ص
احتفال أهالى كفر الشيخ فى الشوارع بعيد الأضحى المبارك.. لايف احتفالات أهالى كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى شوارع مدينة كفر الشيخ، وحول استاد كفر الشيخ، حيث حرص البعض على توزيع التمور والبلالين والشوكولاته والحلوى على المارة والأطفال مجانا.

وانتشر بشوارع مدينة كفر الشيخ ومدن المحافظة باعة الترمس والبلايين والألعاب، وتواجد عدد كبير من الأهالي بالشوارع لتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما شهدت مدينة كفر الشيخ انتشار سيارات الإسعاف ورجال الأمن.

وكان الآلاف من المصلين قد أدوا صلاة العيد بـ2513 مسجدا من مساجد محافظة كفر الشيخ، ولم ترصد غرفة عمليات المحافظة ومديرية الأوقاف أي تجاوزات.

 


كفر الشيخ

عيد الاضحى

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