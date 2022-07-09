إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية

أصيب 3 شباب بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق بلبيس الزراعى، أمام قرية شرف الدين ب محافظة الشرقية وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول كل من" محمد ر ف "18عاما مقيم العدلية، و"أحمد ه ع ع " 20عاما و" أسامة ح ف ع" 20 عاما مقيمان قرية غيتة دائرة مركز بلبيس، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسر بعظام الفك.

وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية طريق بلبيس الزراعى أمام قرية شرف الدين.