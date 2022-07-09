اليوم السابع
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إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية

السبت، 09 يوليه 2022 09:37 ص
إصابة 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 شباب بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق بلبيس الزراعى، أمام قرية شرف الدين بمحافظة الشرقية وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول كل من" محمد ر ف "18عاما مقيم العدلية، و"أحمد ه ع ع " 20عاما و" أسامة ح ف ع" 20 عاما مقيمان قرية غيتة دائرة مركز بلبيس، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسر بعظام الفك.
وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية طريق بلبيس الزراعى أمام قرية شرف الدين.
 
 
 
 
 

 


الشرقية

محافظة الشرقية

مستشفى بلببس المركزى

انقلاب دراجة نارية

قرية شرف الدين



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