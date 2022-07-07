إصابة مراقب امتحانات ثانوية عامة فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب أحد مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الخميس؛ إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بالقرب من لجنته الامتحانية في مدينة العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بوصول المدعو جلال محمد عبدالسلام، 55 عامًا، مراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة العاشر من رمضان؛ مصابًا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وسؤال المصاب تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بالقرب من لجنته الامتحانية، وذلك قبل بدء الامتحان، فيما جرى تقديم إسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصاب، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.