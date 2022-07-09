أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى.
الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من قيادات الدولة، وكبار الكاتب والصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى.
الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات
الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40 درجة
وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى
التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة
مجزر البساتين يخصص 4 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان
مصادر بـ"الدفاع السريلانكية": الرئيس فر من مقر إقامته بعد حصار المتظاهرين له
أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون.
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر
توافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن إنسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى
أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.
مصرع طالب سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثانى في بنى سويف
لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى، سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى.
فيفا يقرر السماح بـ 5 تبديلات فى المباريات بصفة دائمة فى موسم 2023
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بشكل دائم في موسم 2022-2023، جاء ذلك بناء على نتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يشرع قوانين اللعبة.
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