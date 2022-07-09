أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى.

الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من قيادات الدولة، وكبار الكاتب والصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى.

الأوقاف: المصلون أدوا صلاة العيد بالساحات والمساجد ولم نرصد أى مشكلات أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رئيس غرفة عمليات ومتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه وسط أجواء من الفرح والبهجة الغامرة أدى المصريون صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد على مستوى الجمهورية، وكان المحافظون في مقدمة الصفوف بالساحات الكبرى بمحافظاتهم، مع حضور لافت للسيدات والأطفال، وفرحة عارمة لدى الجميع بالعيد، وإشادة كبيرة من المصلين بحسن الإعداد له، وعدم رصد أى مشكلات.

الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي شمال البلاد حتي جنوب الصعيد، وأشارت إلى أن القاهرة تسجل 37 درجة ويزداد الإحساس بحرارة الطقس بسبب نسبة الرطوبة وفترات سطوع الشمس لتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة كما تكون الأجواء معتدلة ورطبة ليلا. وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح 40 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال يوليو الحالي بزيادة 10 ملايين جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية. التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين و هيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيس كهربائى محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120، وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 323 مليون جنيه. مجزر البساتين يخصص 4 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى ب مجزر البساتين خلال عيد الأضحى المبارك، مضيفا إلى أن أضاحى المواطنين لا يتم ختمها أختام المجزر، وأن اللحوم المعروضة للبيع فقط هي التي يتم ختمها ويتم ذبحها فى خطوط أخرى بالمجزر.

مصادر بـ"الدفاع السريلانكية": الرئيس فر من مقر إقامته بعد حصار المتظاهرين له

أكدت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية، أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر توافد جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن إنسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك طقسا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.

مصرع طالب سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثانى في بنى سويف لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه في محافظة بني سويف، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى، سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى.

فيفا يقرر السماح بـ 5 تبديلات فى المباريات بصفة دائمة فى موسم 2023