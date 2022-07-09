أحلى قعدة وسط الخضرة.. حديقة طريق المطار بالغردقة تستقبل الأسر ليلا ..فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تلفزيون "اليوم السابع" إقبال المواطنين علي ممشي وحديقة طريق المطار بالغردقة ليلا، والتى تعد أحد المناطق الترفيهية فى مدينة الغردقة، حيث استقبلت عدد كبير من الأسر المقيمة فى مدينة الغردقة بساعات المساء لقضاء وقت ممتع مع أسرهم فى الغردقة.

وتعد حديقة وممشى طريق المطار من أهم المناطق الترفيهية ليلا التى تستقطب وتجذب سكان مناطق مبارك 8 ومبارك 5 والصوب الزراعية وأبو عشرة والمناطق الواقعة والقريبة من شارع المطار ونهاية الحجاز، والمناطق المحيطة.

وتمتد حديقة طريق المطار من بداية مبارك 8 حتى قبل بداية بوابات مطار الغردقة، وهى عبارة عن مساحات خضراء كبيرة يزينها صفان من الأشجار، حيث أقبل في فترات المساء الأسر ويقومون بتجهيز الأكل والمشروبات لقضاء وقت ممتع حتى ساعات المساء الأخيرة.

يلهو ويلعب الأطفال في الحديقة في وجود أسرهم، والحديقة أو الممشى تعتبر حديقة كبيرة كانت جزيرة ما بين طريقي المطار، وتم تحويلها لحديقة لتكون متنفسا لأهالي منطقة مبارك 8 والمناطق المحيطة بها.