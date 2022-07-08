اليوم السابع
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7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:00 ص
7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى عدادات مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث اتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:-
 
1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالى
2- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/
3- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/
4- الاتصال بالخط الساخن 125.
5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.
6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.
7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة.

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