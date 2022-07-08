7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى

كتب أحمد حسن

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث اتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:-

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالى

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2- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

3- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة.