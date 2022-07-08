اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 09:07 ص
أكرم القصاص
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31 متقدما لمشروع "جمعيتى" ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى بنى سويف

الجمعة، 08 يوليه 2022 08:00 ص
31 متقدما لمشروع "جمعيتى" ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى بنى سويف حياة كريمة -أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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قال المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، إنه تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لـ(31) متقدما لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ) و (ب) وكذلك المتقدمين خارج مبادرة حياة كريمة بدائرة المحافظة، وجارى متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وإجراء المعاينات النهائية.

 

وأكد وصفى عبدالله لـ"اليوم السابع"، أنه أيضا تم بدء إجراء المعاينات المبدئية للمتقدمين الذي وقع عليهم الاختيار بالمرحلة الرابعة ــ القسم الثالث ـــ خارج مبادرة حياة كريمة والذي يبلغ عددهم (32) متقدما بالمراكز المختلفة للمحافظة وذلك بالاشتراك مع المختصين بالشركة المصرية لتجارة الجملة فرع بني سويف.

 

 


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