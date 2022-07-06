اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:28 ص
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حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكات الصرف الصحى بقرية طحا البيشة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكات الصرف الصحى بقرية طحا البيشة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، توفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات، وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ.

وشدد مدحت صلاح فى تصريحاته لـ اليوم السابع، على متابعة أعمال ترحيل الأعمدة الكهربائية بطريق سدس الزراعي؛ لتوسعة الطريق، كما تم متابعة مد شبكة الصرف الصحي بقرية طحا البيشة.

وأكد رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف على متابعة الإنشاءات الجاري تنفيذها بمجمع خدمات والمجمع الزراعي والبيطري ووحدة إسعاف طنسا.




 


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