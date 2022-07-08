كتبت فاطمة خليل

الأسماك من المأكولات البحرية الغنية بالفوائد الصحية، كما أنها تساعد في إنقاص الوزن، فهى منخفضة السعرات الحرارية ومرتفعة في البروتينات الخالية من الدهون، ومعظم المأكولات البحرية مثل الأسماك والمحار والاسكالوب وما إلى ذلك صحية للغاية وجيدة لإنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد تناول المأكولات البحرية لإنقاص الوزن



السمك هو مصدر كبير للبروتينات الخالية من الدهون، مما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في الشعور بالشبع وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

عن طريق اختيار الأسماك أو أي مأكولات بحرية أخرى على اللحوم الخالية من الدهون، فإنك تقلل من تناول الدهون بشكل كبير أنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية (ربما يكون أقل الأطعمة الغنية بالبروتين) ، مما يجعله مفيدًا للغاية لفقدان الوزن.

ومع ذلك ، هناك بعض الأخطاء التي قد ترتكبها عندما يتعلق الأمر بالطهي أو اختيار المأكولات البحرية لفقدان الوزن.

3 أخطاء يجب تجنبها عند تناول المأكولات البحرية لإنقاص الوزن



الخطأ الأول: طهى السمك بالكثير من الزيوت والدهون



يمكن أن تزيد الزيوت من نكهة أي طبق ولكن كثرة الزيوت قد تسبب مشاكل زيادة وزنك، وبدلاً من تقليب المأكولات البحرية في مكعبات من الزبدة أو الزيت استخدم زيت الزيتون البكر وأضف معززات النكهة مثل الأعشاب والتوابل.

الخطأ الثاني: قلي السمك



الأطعمة المقلية هي الأفضل، ولكن إذا كنت ممن يتطلعون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة، فتجنب الأطعمة المقلية، حتى لو كانت من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية أو أي أطعمة بحرية أخرى.

إذا كنت تبحث عن طرق أخرى لطهي المأكولات البحرية الخاصة بك ، يمكنك دائمًا اللجوء إلى الشوى.

الخطأ الثالث: سوء فهم الأسماك الدهنية



على الرغم من أن الأسماك الدهنية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل أو الرنجة تحتوي على بعض السعرات الحرارية ، وقد يعتقد الناس أنه من الأفضل تجنبها ، يعتقد الخبراء أنها رائعة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

يساعد محتوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الأسماك الدهنية على تحسين الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام علاوة على ذلك ، فهو مفيد أيضًا لصحة القلب والمخ.