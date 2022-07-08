10 شوادر رئيسية بالعريش تستقبل الأهالى لشراء الأضاحى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الأهالى على شراء الأضاحى، إضافة لانتعاش فى حركة بيع الأضاحى.



وفى سوق مدينة العريش الرئيسى بمنطقة القلعة تزاحم الأهالى للحصول على أضاحيهم من تجار يقومون ببيع أغنام من نوع البلدى والشامى والرحمانى وغيرها، كما واصلت الأسواق فى مدن بئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل استقبال من يبحثون عن اضاحى للشراء .



وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير لحوم أضاحى بـ10 شوادر رئيسية لبيع الأضاحى بشمال سيناء، إضافة إلى الشوادر الفرعية، لافتا إلى أنه تم توفير سيارتين لحوم ودواجن.



وأضاف أن شركة الجملة تقوم بتوفير السلع واللحوم بالمحافظة، وحجز الأضاحي عن طريق الجمعيات الفئوية بمقدم 200 جنيه.



وقال إنه تقوم مديرية الزراعة بشمال سيناء بتوفير أضاحي بأسعار مناسبة بالتنسيق مع المربين، وسعر الضأن أوزان أقل من 55 كيلو 95 جنيها، والأوزان أكبر من 55 كيلو بسعر 90 جنيها، وأسعار العجول البقرى 71 جنيها للكيلو، والحجز بادارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالعريش.



وأعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن استعدادها للعيد، بفتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.



ومقررا ان تفتح المجازر أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح، وتم فيها توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل.