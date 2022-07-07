أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بين محافظتى بنى سويف والمنيا .

وأصيب 19 شخص، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بنى سويف، فى اتجاه المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لقربها من مكان الحادث.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والمنيا إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى، كريم أحمد 25 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاح، صبري محمد عبد العظيم 22 سنة مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر، محمد رمضان زايط 27 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، إبراهيم سالم سيف الله 16 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالله شريف فايز 26 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، أحمد محمد عبد الوهاب 36 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد محمود محمد 18 سنى مصاب جروح وكدمات.

كما استقبل المستشفى عيد مصطفى عبد الجواد 27 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاح، رضاء مصطفى عبدالمنعم 32 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ربيع السيد محمد 55 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، محمد حماد أبو الليل 38 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، هشام محمود محمد 31 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري .

كما استقبل المستشفى محمد صبري عبد العزيز 46 سنة مصاب جروح وكدمات، أحمد علي احمد 33 سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع، علي حسب النبي محمد 33 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاح، أحمد سالم ضيف الله 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين جارى تحديد هويتهم.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف برفع درجة الطوارئ بالمستشفى وتقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.