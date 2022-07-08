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وقفة عرفات .. خير الدعاء دعاء يوم عرفة

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:15 م
وقفة عرفات .. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وقفه عرفات
كتب على عبد الرحمن

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وقفه عرفات .. أو يوم عرفة .. هو يوم عظيم، وهو أفضل أيام السنة، وقال عنه رسول الله -عليه الصلاة والسلام: "ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، ومن فضل اليوم العظيم قبول الدعاء خاصة الدعاء الوارد عن هذا اليوم"، ويبحث الكثير الآن عن وقفة عرفات  ودعاء يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة 

ونشرت دار الإفتاء المصرية، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

 

وقفه عرفات

وتابعت دار الإفتاء المصرية في منشوراتها حول وقفه عرفات : "يباهي الله عز وجل ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا».

يوم عرفة

وبدأ الحجاج مع فجر يوم عرفة التوافد إلى صعيد عرفات، لقضاء ركن الحج الأعظم، وكشفت الصور التى نشرت من خلال حسابات وزارة الحج والعمرة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع "تويتر"، جمال المنظر، وضيوف الرحمن يتوافدون لطلب المغفرة من الله، كما ظهروا يدعون الله فى خشوع بمشعر عرفات.

 

وقفة عرفات

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوافل ضيوف الرحمن واكبت إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التى أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
 
وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فى مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام - القائل (خذوا عنى مناسككم).
 
ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذى الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها وصلى بها الفجر.

وقفه عرفات

يوم عرفة

دعاء يوم عرفه

دعاء وقفه عرفات

عرفة

عرفات



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