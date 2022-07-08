خشوع ودعوات.. الحجاج يتوافدون على عرفات لقضاء ركن الحج الأعظم "صور"

كتبت: شيماء عبد المنعم

بدأ الحجاج مع فجر يوم عرفة التوافد إلى صعيد عرفات، لقضاء ركن الحج الأعظم، وكشفت الصور التى نشرت من خلال حسابات وزارة الحج والعمرة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع "تويتر"، جمال المنظر، وضيوف الرحمن يتوافدون لطلب المغفرة من الله، كما ظهروا يدعون الله فى خشوع بمشعر عرفات.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوافل ضيوف الرحمن واكبت إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التى أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.



أحد الحجاج يستريح فى الطريق إلى عرفات



أفواج عباد الرحمن فى الطريق لمشعر عرفات



الحجاج فى طريقهم إلى جبل عرفات

وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة باذلين قصارى جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة فى خدمة الحجاج وفرت فى مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلى القدير على ما هداهم إليه.



الحجاج يتسابقون إلى جبل عرفات



الحجاج يزينون صعيد عرفات



توافد الحجاج إلى صعيد عرفات

ويؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فى مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام - القائل (خذوا عنى مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذى الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها وصلى بها الفجر.



حاج يحمل ابنه على كتفه فى الطريق إلى عرفات



خشوع على جبل عرفات



خشوع فى ركن الحج الأعظم



دعوات الحجاج على جبل عرفات



كبار السن من الحجاج يتنقلون بكراسي متحركة