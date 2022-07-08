وفد من مدراء الجهاز التنفيذى بشمال سيناء يزور قرية شبانة ويتابع مطالب سكانها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، أنه بتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قام اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب المحافظ والمشرف على رئاسة مركز ومدينة رفح بزيارة ميدانية لقرية نجع شبانه، يرافقه مديرو المديريات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على احتياجات اهالى القرية .

ضم الوفد حمزة رضوان مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، المهندس خالد عيد مدير عام شركة الكهرباء بالمحافظة ، وعلي غيط مدير عام مديريةالتضامن الاجتماعي بالمحافظة، واماني رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، وكليب كلوب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، و سعدية محمود ممثلة المجتمع المدني للجمعيات الأهليةواعضاء الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة رفح، والمهندس خليل حماد مدير شركة الكهرباء لرفح والشيخ زويد.

وكان فى استقبالهم أهالى ومشايخ وعواقل قرية نجع شبانه، وواستمع أعضاء الجهاز التنفيذي لمطالب ومقترحات المواطنين كلا فى اختصاصة.

قال اللواء مصطفى محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب المحافظ والمشرف على رئاسة مركز ومدينة رفح، انه اجتمع المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي بمكتبه وتم عرض تقرير الزيارة ، وناقش وكلاء الوزارة بالجهاز التنفيذي كلا فى اختصاصة.

وكانت توجيهاته سرعه العمل على توصيل المرافق والخدمات بعد المعاينة على الطبيعة.

اضاف تم زراعة اعمده الكهرباء الجهد المتوسط وتوفير محولات كهربائية لتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات القرية، وسيتم تشغيل نقطة طبيه لخدمة القرية، وترميم وإنشاء عدد من الابار،لتوفير مياه الشرب وللزراعه أيضا، والبدء في تسجيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2022 /2023 ، لتشغيل المدارس بالقرية ، بعد الترميم والصيانه ، وسيتم توفير خزانات مياه للأسر العائدة.