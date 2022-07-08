اليوم السابع
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وزيرة البيئة: 26 مشروعا تفعيلا للاستيراتيجية الوطنية للمناخ 2050

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:00 ص
وزيرة البيئة: 26 مشروعا تفعيلا للاستيراتيجية الوطنية للمناخ 2050 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050،  بعد صياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات، ضمت حوالى 26 مشروع في المجالات ذات الأولوية حتى 2030.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة الأولى من هذه المشروعات  تركزعلى ربط الطاقة والغذاء والمياه، أما  المجموعة الثانية فتركز على قطاع النقل، مضيفة أن المجموعة الثالثة تركز على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ هذه المجموعات الثلاث مرحليا. 
 
جدير بالذكر أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، باتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
 
 
 

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