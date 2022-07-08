نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة فى عيد الأضحى.. لا تنسوا الخضراوات

كتبت نهير عبد النبى

لحمة وفتة وممبار هى الأكلات المعتادة فى عيد الأضحى، ولكن الإكثار فى تناول هذه الأكلات قد يؤثر على صحة الجسم والجهاز الهضمى وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والقلب والضغط والسمنة ومرضى النقرس ايضا.

لذلك يقدم موقع webmed بعض النصائح التى يجب أن يتبعها اصحاب الأمراض المزمنة وهى:

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة



1: ينصح بعدم الاكثار فى تناول اللحوم وتناول كميات بسيطة مع الوجبة .

2:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه على مدار اليوم بدلا من اللحوم والدهون.

3:تجنب تناول اللحوم التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

4: تناول اللحم المشوى أو المسلوق بدلا من اللحوم المحمرة والمليئة بالزيوت والدهون.

5: تناول العصائر الطبيعية والفواكه بدلا من المشروبات الغازية .

6:الاهتمام بتناول المشروبات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ومنها البابونج والنعناع والينسون.

7: ينصح أصحاب الأمراض المزمنة بممارسة النشاط البدنى بعد تناول الطعام وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

8:الابتعاد عن تناول الحلويات بكثرة واستبدالها بالفواكه وخصوصا لمرضى السكر .

9:الاهتمام بشرب المياه طوال اليوم حيث تساعد على تعزيز صحة الجسم وتساعد على ترطيبه وحمايته من الجفاف والتخمة.

10:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة بدلا من 3 وجبات بكميات كبيرة .