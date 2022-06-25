اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 02:44 م
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إقبال على مصيف بلطيم واستكمال الرصف والتجميل وضبط 5 تكاتك ودراجات نارية.. صور

السبت، 25 يونيو 2022 02:33 م
إقبال على مصيف بلطيم واستكمال الرصف والتجميل وضبط 5 تكاتك ودراجات نارية.. صور مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يشهد مصيف بلطيم، إقبالاً من المصيفين من كافة أنحاء الجمهورية، لقضاء الإجازة الصيفية، بشواطئها السته، وسط تواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، حرصاً على حياة المصطافين وعدم تعرضهم للغرق، وتوفير كل الخدمات والمواد الغذائية.

وتمكنت حملة مرور مصيف بلطيم من ضبط5 تكاتك ودراجات نارية، ممنوع تواجدها بمصيف بلطيم، حفاظا على حياة المصيفين، وضماناً عدم تعرضهم لحوادث، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع دخول التكاتك والدراجات النارية للمصيف، وفى حالة ضبطها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها الشكر لهيثم عطيه، رئيس مدينة المصيف، والرائد ابراهيم فايد، قائد مرور مصيف بلطيم.

وتابع هيثم عطية استمرار أعمال فرد طبقة الاسفلت من ميدان الامل حتى ميدان الزهراء مرورا بمنطقة السلام، وتطوير مدخل الامل بالطريق الدولى الساحلي، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وكذا زراعة نجيل طبيعى بالجزيرة الوسطي. 

استمرار اعمال الرصف ببلطيم
استمرار اعمال الرصف ببلطيم

 

استمرار الرصف بمصيسف بلطيم
استمرار الرصف بمصيسف بلطيم

 

التوافد على المصيف
التوافد على المصيف

 

جانب من توافد المصيفين على المصيف
جانب من توافد المصيفين على المصيف

 

ضبط تكاتك ودراجات مخالفه بمصيف بلطيم
ضبط تكاتك ودراجات مخالفه بمصيف بلطيم

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الرصف الاسفلت

مصيف بلطيم

الانترلوك

تكاتك



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