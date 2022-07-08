مصر للطيران للشحن الجوى تنجح فى الحصول على "الأيزو" فى الجودة والسلامة

كتب محمود عبد الغنى

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى الحصول على شهادات الأيزو فى الجودة والسلامة والبيئة والصحة المهنية فى زمن قياسى خلال ثلاثة أشهر فقط من خلال تطبيق نظام متكامل تمكنت من خلاله الحصول علي هذه الشهادات في نصف المدة المتعارف عليها حيث يتم منح هذه الشهادات للشركات التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية في كافة أنشطتها، يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية والحصول على وتجديد كافة الاعتمادات والشهادات الدولية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران وحرص الشركة الوطنية مصر للطيران على تطبيق المعايير العالمية فى مختلف أنشطة الطيران.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الحصول على شهادات الأيزو لشركة مصر للطيران للشحن الجوى فى زمن قياسي يأتى استمراراً لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة فى اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي والحصول على وتجديد الشهادات والإعتمادات الدولية في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وقد تسلم الطيار جاسر حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للشحن الجوي 4 شهادات للأيزو خلال حفل أقيم بمقر الشركة وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فقط وهى شهادات ( الجودة أيزو ٩٠٠١ - سلامة الغذاء أيزو ٢٢٠٠٠ - السلامة والصحة المهنية أيزو ٤٥٠٠١ - الإدارة البيئية أيزو ١٤٠٠١ ) وهو ما يعد إنجازا جديدا يضاف لسجل الشركة نظراً لاستطاعتها تحقيق ذلك في نصف المدة المتعارف عليها والذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أفضل المستويات العالمية المتعارف عليها.

وصرح الطيار جاسر حسين بأن مصر للطيران للشحن الجوى تسعى إلى تحقيق المزيد من النجاحات والحصول على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية خلال المرحلة القادمة لمواكبة أحدث مستجدات صناعة النقل الجوى.

وقد حرص الطيار جاسر حسين علي تكريم الإدارات والعاملين الذين ساهموا في ذلك الإنجاز معبراً عن امتنانه لكونهم على قدر المسئولية وثقته في قدرتهم علي تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة حيث يأتي ذلك في ظل إحتفالات الشركة الوطنية مصر للطيران بمرور ٩٠ عاما علي إنشائها.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت علي اعتماد التميز لتقديم خدمات نقل وتداول البضائع شديدة الحساسية للوقت والحرارة من الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA CEIV PHARMA)، ويعد الحصول علي تلك الشهادات خطوة مهمة للشركة نحو التميز فى مستوى الخدمات المقدمة.