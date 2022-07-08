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مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية

الجمعة، 08 يوليه 2022 10:18 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 ٱخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية
أسيوط -هيثم البدرى

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 لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية  بقرية أبو الهدر مركز ديروط في أسيوط. 
 
تلقي اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركزشرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الاهالي بقرية أبو الهدر بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع وفيات ومصابين وجاري تحديد السبب. 
 
على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة مصرع " أحمد. ع. ع" 66 عاما، و " وحيد. م. ع" ٦٣ عاماً، و " شريفة. ف. ر" ٤٠ عاماً، و " جمال. ع. ع" ٥٥ عاماً، وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.
 
وأصيب كلا من " محمد. ف. م" دياب ٢٨ عاماً، و " علاء . ع. ع" ١٥ عاماً، و " هيثم. م. ش" ٢٠ عاماً، و" زيناهم. ع. ع" ٣٥ عاماً، و" رجات. ع. س" وتم نقلهم الى مستشفى ديروط المركزي وتحويلهم الى مستشفى أسيوط الجامعي مقيمين جميعا قرية أبو الهدر، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
 

 


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