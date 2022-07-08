مصرع طالب إعدادى غرقا بترعة نجع حمادى فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدينة طما شمال محافظة سوهاج مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى المارة بالمركز، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بغرق طالب بالمرحلة الإعدادية أثناء الإستحمام نجع حمادى دائرة المركز.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بغرق الطفل مهند م ع ع 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.



وبسؤال والده محمود ع ع 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية 00 وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

