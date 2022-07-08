مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم 3 سيارات على الصحراوى الغربى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 8 أشخاص أخرين بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثة والمصابين الي مشرحة مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.