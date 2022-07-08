مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة مسرعة بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اخر بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح صدمتهما سيارة مسرعة على طريق السويس بمفارق ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المتوفى الى ثلاجة المجمع الطبى والمصاب الى ذات المكان.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بشخصين على طريق السويس بمفارق أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وتم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع محمود رأفت بشارة 27 عام مقيم ابوسلطان وإصابة ماهر محمد سليمان 38عام مقيم فايد مصاب اشتباه مابعد الارتجاج واصابات وجروح وكدمات بكامل الجسم.

على الفور تم نقل الجثة لمشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية بينما تم نقل المصاب الى ذات المكان لاسعافه ورعايته طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وسؤال المصاب.