مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز غرب النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.