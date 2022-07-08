محافظ دمياط تقود جولة تفقدية بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة تفقدية للسوق العمومى بمدينة رأس البر، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
وتفقدت محافظ دمياط خلال جولتها، عدد من محال الجزارة و بيع السلع الغذائية وكذلك المخابز والمحال التجارية، كما تابعت أيضا التزام المخابز بإنتاج رغيف الخبز وفقا للمواصفات المقررة، فضلا عن متابعتها الاعلان عن الاسعار الخاصة باللحوم، وكذلك باقي السلع الغذائية.
وفى سياق متصل، أصدرت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها ،مؤكدة على التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.
محافظ دمياط تقود جولة تفقدية بالأسواق استعدادا لعيد الأضحى المباركالجمعة، 08 يوليه 2022 03:22 م
جانب من الجولة
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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة تفقدية للسوق العمومى بمدينة رأس البر، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
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