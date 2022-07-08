محافظ دمياط تبحث موقف الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط موقف الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، والتى تضم 684 تجمعا عمرانيا و10 مدن و589 عزبة و85 قرية، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع المدن والقرى، كما تم اعتماد 468 عزبة وجارى اعتماد 32 عزبة.

كما بحثت المحافظ عرض دراسة لمساحات الاحوزة للمدن والقطاع الريفى والتى تتضمن المساحات المضافة لاستيعاب الكتل السكانية والطاقة الاستيعابية الحالية لتلك الاحوزة خلال المرحلة الحالية، وما تم إضافته من كتل عمرانية للمدن وذلك وفقا للبيان الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وقد بحثت "المحافظ" آلية وضع حلول لضم المتناثرات القائمة خارج الحيز المتلاحمة مع أقرب كيانات عمرانية، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم دراستها بالتنسيق مع الهيئة ووزارة التنمية المحلية لوضع منهجية محددة للعمل فى ضوءها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الأطراف، لاعتماد الأحوزة العمرانية وتلافى جميع المشكلات الخاصة بذلك، حيث أشارت إلى أن نسب التنفيذ قد بلغت 98% ، منوهة إلى أنه وبعد اعتماد باقى العزب خلال الفترة المقبلة ستصبح دمياط أول محافظة على مستوى الجمهورية فى اعتماد جميع الأحوزة بها بالكامل.