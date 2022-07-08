اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع تطهير وتعقيم 41 مجزرا وسلخانة استعدادا لعيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:53 م
محافظ المنيا يتابع تطهير وتعقيم 41 مجزرا وسلخانة استعدادا لعيد الأضحى مجازر
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، وكذلك أعمال التطهير والتعقيم للمجازر والسلخانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين

من جانبها واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمجازر والسلخانات بجميع مدن ومراكز المحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية قامت بتكثيف الأعمال، حيث تم تطهير وتعقيم 41 مجزر علي مستوي مراكز المحافظة، لافتاً إلي انه سيتم إعادة التطهير والتعقيم للمجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك..

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