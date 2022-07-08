محافظ الفيوم يكلف المسئولين بزيادة منافذ بيع اللحوم وضبط أسعارها

الفيوم-رباب الجالي

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المسؤولين، بزيادة منافذ بيع اللحوم لتوفير احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، مع تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين مديرية التموين، ووحدة المتابعة الميدانية، والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وإلزامهم بضبط الأسعار، وعدم إقامة شوادر بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

شدد المحافظ، خلال الاجتماع على المتابعة الدورية للحملات المشتركة، على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بشتى أنحاء مدينة الفيوم، خاصة بالمناطق الشعبية، فضلاً عن التنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية، ورؤساء مجالس المدن، للتأكد من ضبط أسعار المعروض من اللحوم بشتى منافذ البيع ومحال الجزارة بالمراكز.

كما شدد، على التنسيق بين مسؤولي التموين، والطب البيطري، والصحة، بمتابعة فحص عينات من اللحوم المعروضة، للتأكد من جودتها وسلامتها، والعمل على زيادة المعروض منها بمنافذ التموين، والغرفة التجارية، والشوادر التابعة للمحافظة، موجها وكيل وزارة التموين، بإعداد بيان بعدد الشوادر، ومحال الجزارة، ومتوسط أسعار بيع اللحوم، وبيان بأسعار السلع.

ووجه، القائمين بالحملات المشتركة بالتنبيه على الجزارين بضرورة تخفيض الأسعار للتيسير على المواطنين، إضافة للتشديد بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، لافتاً إلى أنه تم إعفاء المواطنين، والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد.