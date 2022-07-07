محافظ الفيوم يحيل رئيس الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة للتحقيق لتقصيره بالعمل

الفيوم رباب الجالى

قاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حملة لإزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية لبناء مخالف، بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، خارج الحيز العمراني، بنطاق الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، رافقه خلال الحملة، اللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالديوان العام.

تمكنت الحملة التى قادها المحافظ، من إزالة مخالفة عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية لمبنى، تم الشروع فيها بعد تاريخ تقديم صاحب العقار لملف تصالح على مخالفات بناء لمزرعة أرانب، على مساحة 1726 متر مربع، بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، ووجه محافظ الفيوم بإزالة كافة المخالفات، ورفع الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكداً على فحص ومراجعة ملف التصالح الخاص بالمبنى حيز الواقعة كاملاً، وإزالة أى تعديات بعد تاريخ تقديم ملف التصالح، من خلال صور المتغيرات المكانية.

وقرر محافظ الفيوم، تحويل رئيس الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله، موجهاً باليقظة التامة، وتشديد الرقابة والتواجد الميدانى لرؤساء المدن والأحياء والقرى، والتصدى الحاسم لكافة صور التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال فترة اجازات عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



جانب من الحملة



جانب من الحملة