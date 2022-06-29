قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق بولاق الدكرور والهرم صباح السبت

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم، قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم، مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 منتصف الليل الجمعة 1/7/2022، وحتى 6 صباحاً يوم السبت الموافق 2/7/2022.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل، ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته" وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالالتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور انتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.