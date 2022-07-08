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مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانا خلال العيد لذبح الأضاحى.. اعرف عناوينها

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:30 ص
مجازر الجيزة تفتح أبوابها مجانا خلال العيد لذبح الأضاحى.. اعرف عناوينها مجزر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستقبل مجازر محافظة الجيزة أضاحى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث يتم تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة. 
 
وينشر اليوم السابع قائمة بمجازر محافظة الجيزة التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد. 
 
مجزر المنيب بشارع المدبح.
مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق. 
مجزر منشأة القناطر بشارع السوق. 
مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر. 
مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية. 
مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم. 
مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية. 
مجزر ناهيا بالمريوطية. 
مجزر البدرشين بمدينة البدرشين. 
مجزر الحوامدية بمنطقة السوق. 
مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين. 
مجزرى العياط والمتانيا بالعياط. 
مجزرى الصف بالصف. 
مجزر أطفيح بشارع السوق. 
مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح. 
مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية. 
مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72. 
مجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.
 
وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع والبيئة، حيث قرر محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.
 
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