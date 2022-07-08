لو عايز تخس في العيد.. 6 نصائح لتعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الطرق السهلة والفعالة لزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ومعظمها يتضمن إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة، في هذا التقرير نقدم 6 نصائح لتعزيز التمثيل الغذائي وعملية حرق الدهون، بحسب موقع "health".

كيفية زيادة التمثيل الغذائي؟



غالبًا ما يعني التمثيل الغذائي معدل الأيض الأساسي، مما يعني عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة، كلما زاد معدل الأيض الأساسي لديك ، زادت فرص حرق السعرات الحرارية أثناء الراحة وهناك عدة عوامل تؤثر عليه، بما في ذلك عمرك ونظامك الغذائي وجنسك وحجم جسمك وصحتك.

1. تناول الكثير من البروتين في كل وجبة



يمكن أن يكون لتناول الطعام تأثير مؤقت على التمثيل الغذائي الخاص بك ويمكن أن يزيده لبضع ساعات يطلق عليه التأثير الحراري للطعام (TEF) ، وهو السعرات الحرارية الإضافية المطلوبة لهضم ومعالجة الطعام في وجبتك.

نظرًا لأنه من المعروف أن البروتين يسبب أكبر ارتفاع في TEF ، فإنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك أيضًا.

2. اشرب المزيد من الماء



الأشخاص الذين يشربون المزيد من الماء ويتجنبون أي مشروبات سكرية هم في الواقع أكثر نجاحًا في إنقاص الوزن لأنه يقلل تلقائيًا من تناول السعرات الحرارية لكن هل تعلم أن شرب الماء يمكن أن يسرع عملية الأيض؟ إنه يملأك بالفعل وينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل.

3. قم بتمرين عالي الشدة



يساعد التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، الذي يتضمن اندفاعات مكثفة من النشاط، على حرق المزيد من الدهون ويزيد من معدل الأيض.

4. اشرب الشاي الأخضر



أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن الشاي الأخضر يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون لأنه يساعد في تحويل بعض الدهون المخزنة في الجسم إلى أحماض دهنية حرة. علاوة على ذلك، فهو منخفض للغاية في السعرات الحرارية ، وبالتالي فإن شربه مفيد لكل من فقدان الوزن والحفاظ عليه.

5. تناول الأطعمة الحارة



نظرًا لأن الفلفل يحتوي على الكابسيسين، وهو مركب يمكن أن يعزز عملية الأيض، فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يكون مفيدًا في إنقاص الوزن ومع ذلك ، لا يستطيع معظم الناس تحمل التوابل ، ويمكنهم دمجها مع استراتيجيات تعزيز التمثيل الغذائي.

6. احصل على نوم جيد



ترتبط قلة النوم ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة. لا يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء معدل الأيض فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين. إذا لم تنم جيدًا في الليل ، فإنك تميل أيضًا إلى تناول المزيد من الطعام واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية تلقائيًا، وبالتالي تقل فرصك في إنقاص الوزن.