وأضاف لافروف - على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بأندونيسيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا "في ساحة المعركة" تعيق احتمال عملية السلام.



وأشار إلى أنه "إذا كان الغرب لا يريد المفاوضات، ولكن يريد انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة، فليس لدينا ما نناقشه مع الغرب، لأنه بهذه الأساليب لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام".



وأكد وزير الخارجية الروسي أن الدول الغربية تجبر أوكرانيا على أخذ أسلحتها، واستخدام هذه الأسلحة لقصف المدن، واستهداف السكان المدنيين.