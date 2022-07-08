كيف نفذ المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الجريمة ؟.. وما السبب؟

كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.



وأصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا للكشف عن تفاصيل التحقيقات في الواقعة وتضمن عدة معلومات كالتالي:

*النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية.

*النيابة تستند لأقوال 10 شهود على المتهمين من بينهم تاجر أدوات حفر القبر والمادة الحارقة.

*التحقيقات تكشف المتهمُ الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

*المتهم الأول عرض على الثاني مساعدته في التخلص من المجني عليها نظير مبلغ مالي.

*المتهمان بيتا النية لقتلها واستأجرا مزرعة لتنفيذ الجريمة.

*المتهمان أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها.

*المتهم الأول استدرج المجني عليها إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها.

*المتهمان حفرا قبرها وقيداها بسلاسل وشوها وجهها بمادة حارقة.

*تقرير الطب الشرعي للجثمان يؤكد الوفاة بسبب كتم النفس وسد المسالك الهوائية بالضغط علي العنق.

*الأدلة الجنائية تضمنت وجود الصمتين الخاصتين بالمتهمين والشرائح الهاتفية المستخدمة بالجريمة.

*المتهم الثانى أرشد عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، وأقر المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

*النيابة العامة تؤكد شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى وتعلن نسخ صورة منها والتحقيق فيها منفصلة.