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كيف نفذ المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الجريمة ؟.. وما السبب؟

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:47 ص
كيف نفذ المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الجريمة ؟.. وما السبب؟ الضحية شيماء جمال
كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
 

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا للكشف عن تفاصيل التحقيقات في الواقعة وتضمن عدة معلومات كالتالي:

 

*النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية.
 
 
*النيابة تستند لأقوال 10 شهود على المتهمين من بينهم تاجر أدوات حفر القبر والمادة الحارقة. 
 
 
*التحقيقات تكشف المتهمُ الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.
 
*المتهم الأول عرض على الثاني مساعدته في التخلص من المجني عليها نظير مبلغ مالي.
 
*المتهمان بيتا النية لقتلها واستأجرا مزرعة لتنفيذ الجريمة.
 
*المتهمان أعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها. 
 
 *المتهم الأول استدرج المجني عليها إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها.
 
*المتهمان حفرا قبرها وقيداها بسلاسل وشوها وجهها بمادة حارقة.
 
*تقرير الطب الشرعي للجثمان يؤكد الوفاة بسبب كتم النفس وسد المسالك الهوائية بالضغط علي العنق.
 
*الأدلة الجنائية تضمنت وجود الصمتين الخاصتين بالمتهمين والشرائح الهاتفية المستخدمة بالجريمة.
 
*المتهم الثانى أرشد عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، وأقر المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. 
 
*النيابة العامة تؤكد شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى وتعلن نسخ صورة منها والتحقيق فيها منفصلة.

شيماء جمال

احالة

محكمة الجنايات

قتل الاعلامية شيماء جمال

النائب العام



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