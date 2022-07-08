غرفة السياحة تشدد على شركاتها مرافقة المشرفين للحجاج وتوفير الخدمات

كتب محمد أسعد

مع غروب يوم عرفة ، بدأت أفواج الحجيج في الإفاضة من عرفات الله إلى مشعر مزدلفة لاستكمال مناسك الحج بعد الانتهاء من الركن الاعظم بالوقوف بعرفة ، والان تتواصل عملية نفرة الحجيج ووصولهم الي مشعر مزدلفة ، وقد شهدت نفرة الحجيج هذا العام سهولة كبيرة لعدة اسباب ، اولها قلة عدد الحجيج مقارنة بما قبل جائحة كورونا حيث أعلنت السلطات السعودية ان عدد حجاج الداخل والخارج بلغ هذا العام حوالي 899 ألف حاج فقط، بالاضافة الي الاستعدادات السعودية لنفرة الحجيج ، فقد انتشرت القوات السعودية من مختلف الاجهزة الامنية بكافة الطرق المخصصة لنفرة الحجيج والتى شهدت سهولة وانسيابية في النفرة.

وعلى صعيد الحج السياحى المصرى، فقد شهدت نفرة حجاج السياحة سهولة كبيرة للأسباب السابقة وايضا للاستعدادات المسبقة وتوفير مواقف لسيارات الحجاج ملاصقة لمخيماتهم ، وقد وصلت أفواج حجاج السياحة الي مشعر مزدلفة لجمع الحصوات استعدادا لرجمة العقبة الكبري وأيام التشريق ، وقد تابعت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار نفرة حجاج الشركات السياحية وأكدت البعثة علي الشركات ضرورة اخطارها فورا باية مشاكل خلال النفرة ، كما استمرت غرفة شركات السياحة في تواصلها مع رؤساء تضامنات الشركات المنفذة للحج السياحي للاطمئنان على نفرة الحجاج.

وأكد أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة أنه لم يتم تلقي أية شكاوى من الشركات حول نفرة الحجيج والتي بدأت عقب أذان مغرب اليوم ، وقد نزل حجاج السياحة إلى مشعر مزدلفة وبدأوا في جمع الحصوات ، ومنهم من سيتوجه الي مكة لأداء طواف الافاضة والسعي ومنهم من سيتوجه الي مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبري.

وأضاف عمارة ان لجنة السياحة الدينية بالغرفة بعضوية كل من أحمد إبراهيم وهشام امين شددت علي شركات السياحة بضرورة تواجد مشرفي الشركات بين الحجاج ومرافقتهم وتذليل كافة العقبات امام استكمالهم مناسك الحج ، كما شددت علي توفير المشروبات والوجبات المختلفة للحجاج سواء باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة او مني او توجهوا الي فنادقهم بمكة المكرمة

واضاف امين عام غرفة الشركات ان جميع شركات السياحة للمستويين الخمس نجوم والاقتصادي وفرت اتوبيسات فاخرة وحديثة لمرافقة الحجاج طوال الرحلة ، مشيرا إلى أن البعثة سوف تتواصل مع الشركات ومشرفيها طوال الساعات المقبلة للاطمئنان على وصول جميع حجاج السياحة الي مخيماتهم بمشعر مني والإطمئنان على انتهاء النفرة بسلام.