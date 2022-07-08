ضبط متهم بالتعدى على جاره ونجله بسلاح أبيض فى حلوان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً خبر تحت عنوان (عاتبه على التحرش بزوجته، عامل يأكل أذن جاره ويمزق وجه نجله فى حلوان) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/6/2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان من (أحد الأشخاص، ونجله مصابان بجروح متفرقة بالجسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص)، لقيامه بمعاكسة زوجة الأول حال سيرها بدائرة القسم، وحال قيامه بمعاتبته له حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المذكور بالتعدى على المجنى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مستخدماً سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليهما بالضرب لوجود خلافات سابقه بينهما على الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.