ضبط لحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها فى المنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

تمكنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية من ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتكليف من الدكتور ابراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتأكد من صحة وسلامة اللحوم المعروضة بالأسواق.

وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى وزن 370 كجم بالباجور وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم بالاشتراك مع رئيس مجلس ومدينة الباجور المهندسة مروة زهران وأطباء ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور محمود ندا وجهاز حماية المستهلك وباسم ربيع وسمير الإمام.