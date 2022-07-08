ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو يضرب كلبا حتى نفوقه فى أشمون بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من تحديد هوية شخص تم رصده من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يقوم بتقييد كلب من رقبته وضربه بفأس عدة مرات حتى نفوقه.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من (مسئولى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان) بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لكون الكلب ضال وقتل كمية من الطيور خاصته، كما أضاف بأنه تخلص من الكلب المشار إليه بإلقائه فى إحدى المجارى المائية بذات الناحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.