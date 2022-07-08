سفير اليمن مهنئا مصر بعيد الأضحى: نموذج يحتذى به فى الانطلاق بقوة نحو التنمية

إيمان حنا

هنأ الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن لدى القاهرة، مصر قيادة وشعبًا والشعب اليمنى وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار، مؤكدا أن مصر نموذجا يحتذى في الانطلاق بقوة نحو التنمية وتأسيس جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها الازدهار والتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، مثمنا جهود مصر من أجل اليمن وقضيتها العادلة والعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين.

وأشار السفير مارم، إلى مكانة مصر الخاصة في قلوب اليمنيين والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، والتي رسختها المواقف النبيلة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية، إضافة إلى ما يحظى به أبناء الجالية اليمنية في مصر من رعاية انطلاقا من المحبة التي تكنها الدولة المصرية لأشقائهم اليمنيين.

كما توجه السفير مارم بالتهنئة لأبناء الجالية اليمنية فى مصر والرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجميع أعضاء البعثة اليمنية فى القاهرة ، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ الأمة العربية من كل سوء ومكروه.

وأشار السفير مارم إلى أن الشعب اليمني يخوض غمار معركة تاريخية مصيرية بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة فى الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه جميع الشرفاء المخلصين من أبناء اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا .