

وقال زيلينسكي في حوار صحفي - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية : "إن الروس لم يتخلوا عن محاولاتهم للاستيلاء على كييف - لقد دفعناهم بعيدًا وتراجعوا. لكن بشكل عام، فإن في خططهم العسكرية والسياسية لم يتخلوا عن احتلال دولتنا ولم يتخلوا عن هذه الفكرة لسنوات عديدة فهذه هي خططهم. لقد احتلوا دولتنا دائمًا أولا على الصعيد السياسي ثم شبه جزيرة القرم ودونباس والآن هي غزو واسع النطاق. ومن هنا، فإن خطط روسيا تشمل أيضًا استبدال القيادة السياسية واحتلال دولتنا بأكملها ونحن متأكدون تمامًا من هذا" -على حد قوله.



وعلى حد تعبيره، فإن الوضع صعب في جميع أنحاء أوكرانيا، لكن الوضع الأكثر صعوبة في الشرق.



وأضاف زيلينسكي أن الروس لديهم مزيد من المدفعية وراجمات الصواريخ ولكنهم يعانون من خسائر أكبر. وأشار زيلينسكي إلى أنهم لا يضعون في حسبانهم المعدات ولا الخسائر البشرية، مضيفًا أن الجانب الأوكراني يبذل قصارى جهده لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس.



ووفقًا لزيلينسكي، يحتاج الأوكرانيون إلى مساعدة من الشركاء لتقليل ميزة القوات الروسية من حيث المعدات، وخاصة أنظمة المدفعية ، وأضاف رئيس أوكرانيا: "بشكل عام، أود أن أقول إنه من الضروري استقرار الوضع في الشرق".

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تصد المعتدي أيضا جنوب البلاد وتهاجم في بعض المناطق.